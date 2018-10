LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für International Airlines Group von 585 auf 500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die hohen Treibstoffpreise und die schwächelnden Durchschnittserlöse machten den europäischen Fluggesellschaften zunehmend zu schaffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine Ergebnisprognosen für alle von ihm beobachteten Airlines mit Ausnahme von Ryanair für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert. Wenn das Anlegervertrauen in den Sektor zurückkehre seien Lufthansa und Easyjet seine Favoriten./edh/zb



Datum der Analyse: 18.10.2018



