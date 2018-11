NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach einer Investorenveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Es sei viel über die langfristigen Ambitionen des Mutterkonzerns von British Airways und Iberia gesprochen worden, der Markt konzentriere sich bei den Aktien derzeit aber eher auf die kurzfristigen wirtschaftlichen Perspektiven, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/he



Datum der Analyse: 02.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.