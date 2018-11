NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Aktie der International Airlines Group nach dem Kapitalmarkttag der Airline-Holding auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Er habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2020 leicht nach unten korrigiert, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit berücksichtigte Brewer steigende Investitionsausgaben und eine höhere Verschuldung des Unternehmens./la/edh



Datum der Analyse: 05.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.