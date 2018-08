NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,85 auf 2,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Kursziel ergebe sich aus den gesenkten Schätzungen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese resultierten aus den niedrigeren Gebühren. Im Vergleich zu UniCredit habe die Aktie der italienischen Bank ein schlechteres Chance-/Risiko-Verhältnis./mf/zb



Datum der Analyse: 24.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.