ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 3,70 auf 3,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Erwartung konjunktureller Belastungen, eines geringeren Kreditwachstums, niedrigerer Einnahmen aus der Vermögensverwaltung sowie steigender Kosten habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Carlo Tommaselli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie der Großbank sei aber immer noch der beste Zugang zu italienischen Banken vor dem Hintergrund steigender Länderrisiken./edh/zb



Datum der Analyse: 07.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.