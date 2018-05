FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der französische Außenwerbespezialist sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Chris Collett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum aus eigener Kraft sei etwas höher als vom Markt und von ihm erwartet ausgefallen. Die Wachstumsprognose für das laufende Quartal sei zwar möglicherweise konservativ, enttäusche ihn aber doch etwas./la/mis



Datum der Analyse: 15.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.