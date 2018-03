LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat JCDecaux nach dem jüngsten Kursrutsch von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 30 Euro belassen. Die Ergebnisse für 2017 hätten die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Signale des Werbekonzerns für das erste Quartal seien allerdings recht mau./ag/ck



Datum der Analyse: 09.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.