NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 39,80 auf 39,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbekonzern sei organisch schneller als erwartet gewachsen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der überraschend deutlich negativen Währungseffekte habe sie jedoch ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und die Folgejahre reduziert./edh/la



Datum der Analyse: 14.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.