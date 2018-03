NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Jost Werke von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 47,50 auf 45,00 Euro gesenkt. Das Wachstum des Lkw-Zulieferers dürfte in diesem Jahr wieder auf ein normales Maß zurückkommen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit dürften auch potenzielle Kurstreiber Mangelware sein./edh/gl



Datum der Analyse: 27.03.2018



