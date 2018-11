NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Jost Werke nach Quartalszahlen von 45 auf 39 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Ausrüster habe ein solides Umsatzwachstum erreicht und sollte auch sein Jahresumsatzziel problemlos schaffen, welches einen Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich beinhalte, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der leicht rückläufigen operativen Ergebnismarge (Ebit) könnte sich das angestrebte Jahreswachstum indes als Herausforderung erweisen. Hinsichtlich des neuen Kursziels verwies er auf die gesunkene Branchenbewertung./gl/ag



Datum der Analyse: 22.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.