NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für JPMorgan nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Analyst Richard Ramsden hob in einer ersten Reaktion am Freitag das gute laufende Kreditgeschäft hervor. Er bezweifle aber, ob der Markt dies honoriere. Denn die Debatte, an welcher Stelle sich der Kreditzyklus gerade befinde, gehe noch weiter./ajx/he



Datum der Analyse: 12.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.