NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Just Eat nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 1080 Pence belassen. Die Umsätze des Essenslieferanten im ersten Halbjahr hätten über den Erwartungen gelegen, während das operative Ergebnis vor Abschreibungen zwar unter seiner Schätzung gelegen, aber die des Konsens getroffen habe, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./ck/ajx



Datum der Analyse: 31.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.