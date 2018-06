NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat nach einem Kapitalmarkttag von 775 auf 771 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Senkung erfolge wegen der niedrigeren Gewinnschätzungen für 2019, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anpassung sei Folge höher als erwarteter Investitionen. Ein Nachteil des Essens-Auslieferers sei die stärkere Abhängigkeit vom Niedrigpreissegment./mf/la



Datum der Analyse: 29.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.