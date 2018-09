NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat nach diversen Investorengesprächen auf der Londoner Fachmesse Takeaway Expo auf "Underweight" mit einem Kursziel von 742 Pence belassen. Es habe viel Gesprächsstoff über die jüngsten und zukünftigen Entwicklungen in der Branche gegeben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neue Technologieplattformen für Restaurants etwa verbuchten Erfolge dabei, dem Essenslieferdienst Just Eat Marktanteile abzunehmen./tih/she



Datum der Analyse: 28.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.