NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 822 auf 682 Pence gesenkt. Der britische Heimatmarkt sei der Haupttreiber für die Aktien von Just Eat, doch das dortige Geschäft schwäche sich immer rascher ab, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Online-Essenslieferanten. Die strukturellen Probleme träten inzwischen zunehmend klarer zu Tage./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 22:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / 00:45 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.