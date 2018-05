ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 915 Pence belassen. Analyst Chris Grundberg sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "starken Jahresstart" des Essens-Lieferdienstes. Sowohl der Umsatz als auch die Bestellungen hätten die Erwartungen deutlich übertroffen - vor allem wegen des Wachstums in den internationalen Aktivitäten./tih/jha/



Datum der Analyse: 01.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.