NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Just Eat auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Nachdem der Markt nun beruhigt sei, dass der Höhepunkt der Investments in diesem Jahr erreicht werde, dürften sich die Geschäfte des Bestell- und Lieferdienstes nun wieder kontinuierlich weiterentwickeln, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / 17:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.