NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die starke Auftragslage im zweiten Quartal stärke das Vertrauen, dass die Umsatzziele für das Gesamtjahr übertroffen werden können, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Margenprognose wegen Unsicherheiten in der Zulieferkette des Staplerherstellers aber etwas zurück./ag/ajx



Datum der Analyse: 10.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.