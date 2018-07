FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jungheinrich vor Quartalszahlen von 41 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Wegen möglicher Konjunkturrisiken habe er die Erwartungen an die Dynamik im Gabelstaplergeschäft gesenkt, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da Jungheinrich hauptsächlich in Europa stark vertreten sei, dürften sich die unmittelbaren Auswirkungen eines Handelskriegs jedoch in Grenzen halten./bek/gl



Datum der Analyse: 19.07.2018



