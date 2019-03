FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Kion nach Zahlen von 82 auf 63 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe insbesondere nach dem geringer als erwarteten Auftragseingang in der Sparte Suppy Chain Solutions (SCS) seine Schätzungen gestutzt, schrieb Analyst Markus Almerud in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe er zugleich sein Bewertungsmodell für die Aktie des Gabelstaplerherstellers weiter in die Zukunft verschoben und nun einen höhere Abzinsungsfaktor eingearbeitet. Das neue Kursziel spiegele damit auch die angepassten Prognosen für die Kapitalkosten wider. Angesichts des Kurspotenzials bleibe es beim Kaufvotum./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



