NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Glen Liddy aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das erste Quartal des Gabelstaplerherstellers. Er rechnet mit einem bereinigten operativen Gewinnanstieg (Ebit) um 3 Prozent auf 157 Millionen Euro. Mit einer Anpassung des Ausblicks sei nicht zu rechnen. Währungseffekte könnten aber dafür sorgen, dass dieser eher an das untere Ende der Zielspanne tendiert./tih/ck



Datum der Analyse: 20.04.2018



