FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat vor Halbjahreszahlen von 320 auf 295 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Im ersten Geschäftshalbjahr falle für den Saatgutproduzenten aus saisonalen Gründen stets ein operativer Verlust an, schrieb Analyst Heinz Müller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe die Schätzungen wegen zu erwartender höherer Aufwendungen gesenkt. Die Aktie sei ferner im Vergleich mit denen der Wettbewerber deutlich überbewertet./bek/ajx



Datum der Analyse: 19.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.