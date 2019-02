FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach Zahlen von 330 auf 325 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Entwickler und Hersteller von Saatgut liege nach dem ersten Halbjahr 2018/19 im Soll, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Getreidegeschäft laufe besser als erwartet, während das Maisgeschäft mit Gegenwind von Währungsseite zu kämpfen habe. Von einem erhofften Handels-Deal zwischen den USA und China würde dieses aber spürbar profitieren. Alles in allem bleibe das Umfeld für Agrarrohstoffe herausfordernd./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 12:44 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.