NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für K+S auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Angesichts der zuletzt deutlich gesunkenen europäischen Chemieaktien dürften die Drittquartalszahlen der Branche kaum noch enttäuschen können, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Kurzfristig gehören Evonik und Croda zu seinen aussichtsreichsten Papieren, längerfristig orientierten Anlegern empfiehlt er die Titel von Air Liquide./edh/mis



Datum der Analyse: 12.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.