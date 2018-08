FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von K+S von 23,10 auf 20,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Gewinnwarnung des Dünger- und Salzherstellers habe die Anleger und auch ihn selbst auf dem falschen Fuß erwischt, gab Analyst Philipp Currle in einer am Freitag vorliegenden Studie zu. Er kündigte an, bei Vorlage weiterer Informationen im Rahmen der Vorlage des Halbjahresberichts sein Bewertungsmodell zu überarbeiten./ajx/ag



Datum der Analyse: 10.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.