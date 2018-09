HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für K+S von 21 auf 19 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Mit der Wiederaufnahme der Kaliproduktion an den Standorten Wintershall und Hattorf ließen sich nun die Auswirkungen konkretisieren, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält mit dem Quartalsbericht Mitte November eine Prognoseanpassung für möglich. Da sich die Wasserführung der Werra noch nicht wieder normalisiert habe, sei auch über das dritte Quartal hinaus noch mit zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen./ag/tih



Datum der Analyse: 28.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.