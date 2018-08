MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für K+S von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal des Dünger- und Salzkonzerns seien schlechter ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stehe zudem ein Fragezeichen hinter dem Umfang des 2019 möglichen Schuldenabbaus. Zwar habe K+S langfristig Potenzial, die kurzfristigen Risiken seien aber nicht in den Kurs eingepreist./mis/la



Datum der Analyse: 22.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.