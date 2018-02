NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für K+S auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Allgemeine Marktdaten deuteten bei Düngemitteln auf eine weiterhin verbesserte Preisentwicklung in den USA hin, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei K+S habe er seine Preiserwartungen zuletzt schon angepasst, sodass sich nun keine Änderungen mehr ergeben hätten./tih/edh



Datum der Analyse: 12.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.