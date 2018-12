MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Aufgrund der relativ schnell gestiegenen Wasserpegel der Werra dürften die Produktionsunterbrechungen in den betroffenen Werken im vierten Quartal kürzer als vom Düngemittelkonzern bislang erwartet ausfallen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze seine positive Einschätzung der Aktie./edh/gl



