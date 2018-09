NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Kering vor den in dieser Woche startenden Informationsverhaltungen zum ersten Halbjahr auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Es dürfte um mögliche neue Konkurrenz im Luxusgütersektor und um den chinesischen Markt gehen, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die Entwicklung einzelner Marken wie Gucci, Bottega Veneta und Saint Lauren im Fokus stehen sowie die Verwendung der Barmittel in der Bilanz./bek/ck



Datum der Analyse: 03.09.2018



