NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" belassen. Die zuletzt vergleichsweise gute Kursentwicklung bei dem Luxusgüterkonzern sei wegen der besonders guten Gewinndynamik gerechtfertigt, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kering-Aktie gehöre gemeinsam mit LVHM, Richemont und Moncler weiter zu seinen bevorzugten Anlageideen für 2019./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 20:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 00:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.