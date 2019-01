NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering vor Jahreszahlen von 580 auf 540 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luxusgüterkonzern dürfte ein starkes Jahr hinter sich haben, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 29 Prozent und einem Anstieg des operativen Gewinns (Ebit) um 45 Prozent./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2019 / 14:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2019 / 16:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.