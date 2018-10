NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Klöckner & Co nach im Branchenvergleich überdurchschnittlicher Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 13,90 auf 11 Euro gesenkt. Analyst Eugene King sieht in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie bei anderen Werten ein besseres Chance/Risiko-Verhältnis. Risiken für die Stahlpreise seien negativ für den Händler. Der Experte reduzierte seine Klöckner-Gewinnprognosen (Ebitda) für die Jahre 2019 und 2020./edh/ag



Datum der Analyse: 19.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.