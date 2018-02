ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14,70 Euro belassen. Der Duisburger Stahlhändler dürfte davon profitiert haben, dass die Stahlpreise einen Boden gefunden hätten, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Montag vorliegenden Studie. Von steigenden Stahlpreisen werde die Gewinnmarge angetrieben, ebenso wie von der zunehmenden Digitalisierung im Handel./bek/la



Datum der Analyse: 26.02.2018



