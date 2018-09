HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der Kauf von 1,1 Millionen Aktien des Stahlhändlers durch Aufsichtsratsmitglied Friedhelm Loh unterstreiche seine positive Einschätzung, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde ungerechtfertigt 25 Prozent unter dem Buchwert gehandelt und biete auf dem aktuellen Niveau eine gute Einstiegsgelegenheit, da für das zweite Halbjahr ein positiver Nachrichtenfluss zu erwarten sei./mf/tav



Datum der Analyse: 18.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.