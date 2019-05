NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen zum ersten Quartal von 86 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bremsenspezialist habe in jeder Hinsicht positiv überrascht, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr. Angesichts des nur beschränktem Aufwärtspotenzials für die Papiere aber bliebe es bei dem neutralen Votum für die Aktien./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2019 / 05:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2019 / 05:24 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.