HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Koenig & Bauer auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Nach der deutlichen Kurskorrektur seien die Papiere des Druckmaschinenherstellers deutlich günstiger bewertet als die des ärgsten Wettbewerbers Bobst - trotz dessen dicker Gewinnwarnung, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Ursache für diesen nicht gerechtfertigten Abschlag seien wohl Sorgen um die Jahresziele. In der jüngsten Telefonkonferenz habe das Management sie aber unterstrichen./ag/jha/



Datum der Analyse: 11.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.