HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Koenig & Bauer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 79,70 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe einen sehr starken Auftragseingang verzeichnet, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neue Aufträge habe vor allem die hochmargige Sparte Special Solutions an sich gezogen, in der unter anderem das Geschäft mit Wertpapier- und Kennzeichnungsdruck gebündelt ist./la/ajx



Datum der Analyse: 02.08.2018



