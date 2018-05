HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 68 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal trotz negativer Wechselkurseffekte stark abgeschnitten und zudem den Ausblick so konkretisiert, dass man es als Anhebung interpretieren könne, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings preise der Aktienkurs bereits einen erheblichen Teil der guten Entwicklung und Aussichten ein./gl/tih



Datum der Analyse: 07.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.