HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Lanxess von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 52 Euro gesenkt. Der Spezialchemiekonzern habe zwar gute Geschäftszahlen für 2018 präsentiert, aber beim Ausblick für 2019 enttäuscht, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern strebe für diese Jahr lediglich ein stabiles Ergebnis an. Strauß überarbeitete seine Schätzungen./la/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / 14:29 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / 14:34 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.