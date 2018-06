NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Lanxess mit "Buy" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im Nichtgummigeschäft des Chemiekonzerns sollten sich die Erträge deutlich verbessern, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet zudem mit steigenden Konsensschätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) der neuen Unternehmenssparten mit höherwertigen Produkten, die unter dem Begriff "New Lanxess" firmieren./gl/ag



Datum der Analyse: 04.06.2018



