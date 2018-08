NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen für das zweite Quartal von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) in den Jahren 2018 bis 2020 ein Stück weit erhöht, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Schritt begründete sie mit den unerwartet hohen Synergien aus der Übernahme des US-Konzerns Chemtura sowie einer höheren operativen Effizienz im Geschäftsbereich Engineering Materials./tih/la



Datum der Analyse: 06.08.2018



