NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess nach einem Analystentreffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Bei der langfristigen Umgestaltung des Unternehmens wolle der Spezialchemiekonzern die Profitabilität und die kurze Bindung liquider Mittel stärker gewichten als das Umsatzwachstum, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/men



Datum der Analyse: 20.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.