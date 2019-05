NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Lanxess nach vorgelegten Quartalszahlen des US-Branchenkollegen Albemarle auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Im Einklang mit dem Aufwärtstrend derBrom-Preise habe Albemarle sich positiver zu dem Geschäft geäußert, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei ein positives für das Geschäft mit Spezialadditiven von Lanxess und für die anstehenden Zahlen für das erste Quartal der Kölner./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 13:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.