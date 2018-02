FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Lanxess vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Er habe an seinen Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2017 und 2019 nichts geändert, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe allerdings die rückwirkende Anpassung der Abschreibungsbelastungen für das mit Saudi Aramco gegründete Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo für das erste Quartal korrigiert./ajx/ck



Datum der Analyse: 13.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.