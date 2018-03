HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat LEG Immobilien nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 94 Euro gesenkt. LEG habe im Rahmen der Markterwartungen abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des deutlich erhöhten Preisniveaus für Wohnimmobilien in NRW dürfte externes Wachstum im laufenden Jahr aber nur schwer zu realisieren sein./ajx/mis



Datum der Analyse: 08.03.2018



