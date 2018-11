MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Aktien des Immobilienkonzerns gehörten nun zu den besten Anlageideen des Hauses auf dem Gebiet der kleinen und mittelgroßen Unternehmen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sowohl das Nettoanlagevermögen als auch die Dividende legten zu und schafften so fortgesetzt Wert für die Aktionäre./la/ck



Datum der Analyse: 29.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.