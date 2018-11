FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für LEG von 114,50 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verlagert, begründete Analyst Tom Carstairs das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass die von der Regierungskoalition angekündigten regulatorischen Änderungen keine großen Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden./ajx/ck



Datum der Analyse: 13.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.