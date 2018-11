NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Operativ sei das Quartal solide verlaufen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick für die Bewertung des Immobilienbestandes im zweiten Halbjahr und die erstmalige Prognose des Unternehmens für das Ergebnis 2020 seien allerdings leicht unter seinen Erwartungen geblieben./mf/zb



Datum der Analyse: 09.11.2018



