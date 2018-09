NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni nach neuen globalen Produktionsprognosen des Marktforschers IHS für die Automobilbranche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Hierauf reagierte Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit leicht reduzierten Schätzungen für dieses und das kommende Jahr./la/tos



Datum der Analyse: 18.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.